Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar! - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Nabil Dirar'ın yeni adresini açıkladılar!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun yeni adresini açıkladılar.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 18:19:53 Güncelleme: 18:21:15
    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    Voetbal24'ün haberine göre; Nabil Dirar'a eski kulübü Club Brugge'ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    "Bir aslan asla ölmez" demişti
    32 yaşındaki Faslı futbolcu, "Bir aslan asla ölmez, mesajlarınız için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    Aykut Kocaman'ın takımı çalıştırdığı dönemde transfer edilen Dirar, Fenerbahçe'de 40 maça çıktı ve 5 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.

    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    Fenerbahçe'deki ikinci sezonunu geçiren Nabil Dirar, kariyerine 2004-2005 sezonunda Diegem Sport'ta başlamış ve 2006-2007 sezonunda Westerlo'ya transfer olmuştu.

    Nabil Dirarın yeni adresini açıkladılar!

    İstikrarlı oynadığı takımlar vardı...
    Buradaki performansla dikkatleri çeken Dirar, 2008-2009 sezonunda ise Club Brugge'ün yolunu tuttu. 4 sezon Brugge'de oynayan Dirar, 6 sezon da Monaco forması giymişti. (Ajansspor)

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