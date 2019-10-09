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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den flaş Fenerbahçe sözleri!
Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı sil baştan yenileyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ocak ayında birkaç takviye yaparak takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil... Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki futbolcunun eşi Amine Gülşe, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
9 Ekim 2019 Çarşamba 07:53
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Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de ocak ayı için hareketlilik başladı.
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Yoğun bir yaz transfer döneni geçiren sarı-lacivertliler, tam 12 ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapmıştı.
Kanarya'da yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerden birisi de Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'di...
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için Arsenal'li yetkililerle temasa geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeniden Mesut Özil sesleri yükselmeye başladı.