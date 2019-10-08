Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ilk 7 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu sezon taraftarına şampiyonluk yaşatarak geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği şimdiden başladı ve takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar...