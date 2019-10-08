Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ilk 7 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu sezon taraftarına şampiyonluk yaşatarak geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği şimdiden başladı ve takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar...
8 Ekim 2019 Salı 18:58
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Geçtiğimiz sene kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de bu sezon hedef mutlak şampiyonluk.
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Kadrosuna kattığı birçok yeni isimle taraftara şampiyonluk yaşatmak isteyen Sarı-Lacivertliler 7. hafta itibarıyla 11 puanla 5. sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta yaşadığı şok mağlubiyetle milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği de başladı.
Sarı-Lacivertliler'de daha şimdiden ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
ORTA SAHADAN BİRİ GİDİYOR Kadrosuna 10'dan fazla oynuncuyu transfer eden ve orta saha rotasyonu neredeyse 10 kişiye çıkan sarı-lacivertli kulüpte orta sahadan bir isim devre arasında yolcu.