Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ilk 7 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada bulunuyor. Bu sezon taraftarına şampiyonluk yaşatarak geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği şimdiden başladı ve takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar...

8 Ekim 2019 Salı 18:58
Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Geçtiğimiz sene kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de bu sezon hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Kadrosuna kattığı birçok yeni isimle taraftara şampiyonluk yaşatmak isteyen Sarı-Lacivertliler 7. hafta itibarıyla 11 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Geçtiğimiz hafta yaşadığı şok mağlubiyetle milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği de başladı.

Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

Sarı-Lacivertliler'de daha şimdiden ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu!

ORTA SAHADAN BİRİ GİDİYOR
Kadrosuna 10'dan fazla oynuncuyu transfer eden ve orta saha rotasyonu neredeyse 10 kişiye çıkan sarı-lacivertli kulüpte orta sahadan bir isim devre arasında yolcu.

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