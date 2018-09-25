Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    Tecrübeli futbolcunun derbinin 56. dakikasında oyundan alınmasının sebebi ortaya çıktı.
    25 Eylül 2018 Salı, 23:42:03 Güncelleme: 23:42:19
    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden Mehmet Topal, önceki günkü derbide oyundan çıkarılan isimlerden biriydi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    56. dakikada yerini Eljif Elmas'a bırakan Topal'ın, oyundan alınmasının sebebi öğrenildi.

    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    Sahada kaldığı süre içinde 6 defansif hamle yapan 32 yaşındaki futbolcu, uzun toplarda ise 5'te 0 çekmişti.

    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    Ancak Topal'ın istatistiklerinden değil de agresif tavırları nedeniyle kenara alındığı belirtildi.

    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek

    Diyaloğa girdiği hakem Fırat Aydınus'tan, "Sakin Mehmet, duyuyorum" uyarıları alan yıldız oyuncunun bu andan sonra teknik direktör Phillip Cocu tarafından kulübeye çekildiği ortaya çıktı.

    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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    • 6
    Mehmet Topal derbide neden oyundan çıktı? İşte o gerçek
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