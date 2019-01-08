"Bu 4 kulübün 3'ü anonim şirketi. Ben böyle bir yapılandırmayı doğru buluyorum. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kaosun çözülmemesi Göztepe lehine değildir. Ekonomik kaos piyasayı daha kötü bir hale getiriyor. Yabancı yatırımcıların en kolay geleceği kulüpler belli. Yabancı yatırımcı, iyi idare edilen, seyircisi, camiası olan kulüpler ister. Bizim Göztepe olarak burada çok büyük bir üstünlüğümüz var" dedi.