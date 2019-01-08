Mehmet Sepil transfer görüşmesini açıkladı: "Ali Koç ile görüştük"
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya Belek'te hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
8 Ocak 2019 Salı, 11:52:41
Güncelleme: 12:31:28
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Transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sepil, "Devre arasında transfer piyasası çok tehlikeli. Eksik bölgelerimizi sürekli Teknik Direktör Kemal Özdeş'le konuşuyoruz. Mutlaka takviye yapacağı ancak kadromuzda büyük bir değişim olmayacak.
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"İspanya'da forma giyen Serdar Gürler ile ilgileniyoruz. Antalya kampı takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı istikrarı yakalayamayan futbolcularımız için çok önemli. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Biz yolumuza devam edeceğiz."
"Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz puanın altında tamamladık. 8. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardırdan büyük düşüş yaşadık" ifadelerini kullandı.
Göztepe olarak maddi bir problem yaşamadıklarına değinen Başkan Sepil, "Bizim hiç borcumuz yok. Bizim gibi Kasımpaşa ve Sivasspor'un da borcunun olmadığını biliyoruz. Televizyon gelirleri bizimle birlikte Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'e direkt olarak geliyor."
"Bu 4 kulübün 3'ü anonim şirketi. Ben böyle bir yapılandırmayı doğru buluyorum. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kaosun çözülmemesi Göztepe lehine değildir. Ekonomik kaos piyasayı daha kötü bir hale getiriyor. Yabancı yatırımcıların en kolay geleceği kulüpler belli. Yabancı yatırımcı, iyi idare edilen, seyircisi, camiası olan kulüpler ister. Bizim Göztepe olarak burada çok büyük bir üstünlüğümüz var" dedi.