Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Comolli...
Fenerbahçe'de büyük umutlarla getirilen sportif direktör Damien Comolli dönemi fiilen sona erdi.
8 Ocak 2019 Salı, 11:06:37
Güncelleme: 11:21:38
Fenerbahçe'de Damien Comolli devri kapandı... Teknik direktör Ersun Yanal gelir gelmez arka plana düşen Comolli adeta etkisiz eleman konumuna düşmüştü.
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İtalyan sportif direktörün İspanya veya Dubai'de kamp yapma tekliflerini sunduğu ancak veto yediği de iddia edilmişti.
Comolli'nin tüm bunlardan rahatsız olduğunu bir köşede durmasının kendisini rahatsız ettiğini Semih Özsoy'la paylaştığı da gelen bilgiler arasında...
Antalya kampına gitmeyen Comolli'nin ailevi sebeplerden dolayı idari izinli olarak Fransa'da bulunduğu bildirildi.
Comolli'nin izninin transfer dönemine rastlaması da dikkat çekerken İtalyan sportif direktörün Liverpool'dan ayrılış süreci de benzer şekilde başlamıştı.