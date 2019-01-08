Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli... - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Comolli...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla getirilen sportif direktör Damien Comolli dönemi fiilen sona erdi.

8 Ocak 2019 Salı, 11:06:37 Güncelleme: 11:21:38
Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli...

Fenerbahçe'de Damien Comolli devri kapandı... Teknik direktör Ersun Yanal gelir gelmez arka plana düşen Comolli adeta etkisiz eleman konumuna düşmüştü.

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Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli...

İtalyan sportif direktörün İspanya veya Dubai'de kamp yapma tekliflerini sunduğu ancak veto yediği de iddia edilmişti.

Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli...

Comolli'nin tüm bunlardan rahatsız olduğunu bir köşede durmasının kendisini rahatsız ettiğini Semih Özsoy'la paylaştığı da gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli...

Antalya kampına gitmeyen Comolli'nin ailevi sebeplerden dolayı idari izinli olarak Fransa'da bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli...

Comolli'nin izninin transfer dönemine rastlaması da dikkat çekerken İtalyan sportif direktörün Liverpool'dan ayrılış süreci de benzer şekilde başlamıştı.

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