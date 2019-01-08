İşte Fenerbahçenin dev Serdar Aziz ve Tolgay Arslan planı! - Galeri - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin dev Serdar Aziz ve Tolgay Arslan planı!
Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal'ın onay vermesinin ardından Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferi için tüm yolları zorluyor.
8 Ocak 2019 Salı, 10:12:56
Güncelleme: 10:39:33
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için tüm yolları zorluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz'in Galatasaray Kulübü'nden halihazırda 1.8 milyon Euro alacağı bulunuyor.
28 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulüpten hem bu alacaklarını hem de bonservisini talep etmişti.
Ancak Galatasaray yönetimi "Biz paranı ödeyeceğiz, sen de 4.5 milyon Euro getirip bonservisini al ve istediğin kulübe git" demişti.
Hürriyet'in haberine göre; Sarı lacivertli yönetimin, ısrarla istediği milli stoper için verdiği 2.4 milyon Euro'luk teklifin, 'son teklif' olduğu öğrenildi.