Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay... - Galeri - Fotomaç
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Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...
Fenerbahçe'den 2019'da farklı başlangıç... Sarı lacivertlilerde değişim son hızla sürüyor. Bu kez değişim idmanda gözlendi ve görenler adeta şaştı kaldı.
8 Ocak 2019 Salı, 10:03:01
Güncelleme: 10:09:39
Ersun Yanal'dan Antalya'daki kampta büyük sürpriz... O ayrıntı gözlerden kaçmadı ve amaçlanan durum da öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte o detay ve 2019'da Fenerbahçe'yi başkalaştırması planlanan hedef...
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de saha antrenmanlarının tamamı dron kamerayla kayda alınmaya başlandı.
Bu sayede tüm idman en ince ayrıntılarına kadar incelenebiliyor ve bu görüntüler oyunculara da izlettiriliyor.
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemde diğer bir amaç da görüntülerin teknik heyet tarafından izlenip oyunculara aynı anda müdahale edebilmek.