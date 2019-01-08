Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay... - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

Fenerbahçe'den 2019'da farklı başlangıç... Sarı lacivertlilerde değişim son hızla sürüyor. Bu kez değişim idmanda gözlendi ve görenler adeta şaştı kaldı.

8 Ocak 2019 Salı, 10:03:01 Güncelleme: 10:09:39
Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

Ersun Yanal'dan Antalya'daki kampta büyük sürpriz... O ayrıntı gözlerden kaçmadı ve amaçlanan durum da öğrenildi.

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Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

İşte o detay ve 2019'da Fenerbahçe'yi başkalaştırması planlanan hedef...

Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de saha antrenmanlarının tamamı dron kamerayla kayda alınmaya başlandı.

Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

Bu sayede tüm idman en ince ayrıntılarına kadar incelenebiliyor ve bu görüntüler oyunculara da izlettiriliyor.

Görenler şaşkına döndü! Fenerbahçe idmanında o detay...

TÜRKİYE'DE BİR İLK!
Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemde diğer bir amaç da görüntülerin teknik heyet tarafından izlenip oyunculara aynı anda müdahale edebilmek.

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