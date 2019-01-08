Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlerinin adının karıştığı 'casusluk' iddialarını ve Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal'ı yorumladı.
8 Ocak 2019 Salı, 09:41:47
Güncelleme: 10:03:58
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Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişimi teknik direktör Aykut Kocaman için de yol ayrımı oldu...
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Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübe veda ederken, takım çalıştırmayacağını söyledi ancak omuzlarda ayrıldığı, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşattığı Konyaspor'dangelen teklifle yeni bir maceraya atıldı.
O günden bugüne sessizliğini koruyan Kocaman ile takımının Antalya kampında buluştuk.
İşte tecrübeli çalıştırıcının Sabah'a anlattığı futbola dair düşünceleri:
Yardımcılar konusuyla ilgili Galatasaray maçından sonra söyleyeceğimi söyledim. Onlarla ilgili yüzde 1 bile kuşkum yok. Yüzde 1 bile...
Böyle bir kuşkuyla yaşayacak bir insan değilim. Bu işlerin içinde olacak insanlar değiller. Ben 12 ayda Fenerbahçe'de yaşadıklarımı, bugün, yarın ne olabilir her şeyi içine alarak ilgililere anlattım. Eğer bilgiyse, bilgi budur...