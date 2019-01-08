Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Aykut Kocaman'dan Ersun Yanal yorumu!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlerinin adının karıştığı 'casusluk' iddialarını ve Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal'ı yorumladı.
8 Ocak 2019 Salı, 09:41:47 Güncelleme: 10:03:58
Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu!

Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişimi teknik direktör Aykut Kocaman için de yol ayrımı oldu...

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Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu!

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübe veda ederken, takım çalıştırmayacağını söyledi ancak omuzlarda ayrıldığı, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşattığı Konyaspor'dangelen teklifle yeni bir maceraya atıldı.

Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu!

O günden bugüne sessizliğini koruyan Kocaman ile takımının Antalya kampında buluştuk.

Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu!

İşte tecrübeli çalıştırıcının Sabah'a anlattığı futbola dair düşünceleri:

Yardımcılar konusuyla ilgili Galatasaray maçından sonra söyleyeceğimi söyledim. Onlarla ilgili yüzde 1 bile kuşkum yok. Yüzde 1 bile...

Aykut Kocamandan Ersun Yanal yorumu!

Böyle bir kuşkuyla yaşayacak bir insan değilim. Bu işlerin içinde olacak insanlar değiller. Ben 12 ayda Fenerbahçe'de yaşadıklarımı, bugün, yarın ne olabilir her şeyi içine alarak ilgililere anlattım. Eğer bilgiyse, bilgi budur...

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