Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Malatyaspor'dan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı Lacivertlilerde E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un da hoca adayları arasında yer aldığı iddia edildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 20:35:23
Güncelleme: 20:38:45
E.Yeni Malatyaspor cephesinden bu iddialara yanıt geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"BU FARKI BEKLEMİYORDUK"
"Güzel bir galibiyet aldık. Çıkışımız kupa maçıyla birlikte başladı ve devam ediyor. Burada aslan payı Erol Bulut ve futbolcularımızındır. tebrik ediyorum"
"Hocamızı ve oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bu kadar farklı kazanacağımızı düşünmüyordum. Milli takım arası bu 3 puan çok güzel oldu"
HEDEFİMİZ İLK 10!
"Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon hedefimiz ilk 10 içerisinde ligi tamamlamak. Avrupa Kupalarında yer alırsak da çok güzel olacaktır"