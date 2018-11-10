Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Malatyaspor'dan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı Lacivertlilerde E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un da hoca adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

    10 Kasım 2018 Cumartesi, 20:35:23 Güncelleme: 20:38:45
    Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    E.Yeni Malatyaspor cephesinden bu iddialara yanıt geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    "BU FARKI BEKLEMİYORDUK"

    "Güzel bir galibiyet aldık. Çıkışımız kupa maçıyla birlikte başladı ve devam ediyor. Burada aslan payı Erol Bulut ve futbolcularımızındır. tebrik ediyorum"

    Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    "Hocamızı ve oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bu kadar farklı kazanacağımızı düşünmüyordum. Milli takım arası bu 3 puan çok güzel oldu"

    Malatyaspordan Erol Bulut&Fenerbahçe iddialarına cevap!

    HEDEFİMİZ İLK 10!

    "Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon hedefimiz ilk 10 içerisinde ligi tamamlamak. Avrupa Kupalarında yer alırsak da çok güzel olacaktır"

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