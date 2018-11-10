Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası oyundan çıkarıldığı için sosyal medya hesabından Erwin Koeman'ı eleştiren bir paylaşım yapan ve bu sebeple Anderlecht maçının kadrosuna alınmayan Cezayirli futbolcu Yassine Benzia için karar verildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 19:50:47
Güncelleme: 19:50:56
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Fenerbahçe'de Anderlecht maçı öncesi teknik heyet tarafından kadroya alınmayan Benzia yarınki maçta sahaya dönecek.
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Teknik sorumlu Erwin Koeman, Cezayirli orta saha oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak, bundan sonra takım disiplinine uyması gerektiğini vurguladı. Benzia da teknik sorumlu Ervin Koeman'dan özür diledi.
Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettiğini dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Derbide Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyordum. Oyundan alınınca mutsuz oldum, hatalı bir davranış yaptım. Bu hataya düştüğüm için pişmanım" dedi.
Fenerbahçe'ye başarılı olmaya geldiğini, burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Benzia kazanırken takımın parçası olmak istediğini ve bu başarılarda pay sahibi olmayı istediğini de söyledi.