Koeman öyle bir şey yaptı ki!

DEVRE ARASINA KADAR DEVAM EDİLEBİLİR

Başkan Ali Koç'un da daha önce "Milli maç arasına kadar takımı taşısın. Kendini kanıtlarsa tekrar değerlendiririz" dediği teknik adamla en azından devre arasına kadar yola devam edeceği öğrenildi.