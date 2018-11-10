Koeman öyle bir şey yaptı ki!

Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, yardımcılığını yaptığı Phillip Cocu'nun aksine futbolcuları kazanma yoluna gitti. PFDK'nın verdiği cezalara karşı sesini yükselterek taraftarın da beğenisini topladı.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 19:07:18
Güncelleme: 19:25:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Phillip Cocu sonrası göreve 'emanetçi' olarak gelen Erwin Koeman, Galatasaray derbisi ve Anderlecht sınavıyla birlikte vitrine çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
CAMİA PERFORMANSTAN MEMNUN
Fenerbahçe yönetimi, futbolcular ve taraftarlar genel olarak Hollandalı çalıştırıcıdan memnun kaldı.
DEVRE ARASINA KADAR DEVAM EDİLEBİLİR
Başkan Ali Koç'un da daha önce "Milli maç arasına kadar takımı taşısın. Kendini kanıtlarsa tekrar değerlendiririz" dediği teknik adamla en azından devre arasına kadar yola devam edeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Koeman'ı öne çıkartan 4 madde ise şöyle:
1- Cocu'nun sakin tavrına karşı Koeman enerjik ve heyecanlıydı. Kenardan futbolcularına güven aşılayan bir tavrı, yönetimin beğenisini kazandı. Futbolcular da olumlu etkilendi.
2- Koeman, Galatasaray derbisindeki hamleleriyle geriye düşen takımını oyuna ortak etti. Anderlecht maçında çok ofansif bir kadro ile çıktı. Küsen Valbuena'yı geri kazanmayı bildi.