Koeman öyle bir şey yaptı ki! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, yardımcılığını yaptığı Phillip Cocu'nun aksine futbolcuları kazanma yoluna gitti. PFDK'nın verdiği cezalara karşı sesini yükselterek taraftarın da beğenisini topladı.

    10 Kasım 2018 Cumartesi, 19:07:18 Güncelleme: 19:25:19
    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    Phillip Cocu sonrası göreve 'emanetçi' olarak gelen Erwin Koeman, Galatasaray derbisi ve Anderlecht sınavıyla birlikte vitrine çıktı.

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    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    CAMİA PERFORMANSTAN MEMNUN

    Fenerbahçe yönetimi, futbolcular ve taraftarlar genel olarak Hollandalı çalıştırıcıdan memnun kaldı.

    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    DEVRE ARASINA KADAR DEVAM EDİLEBİLİR

    Başkan Ali Koç'un da daha önce "Milli maç arasına kadar takımı taşısın. Kendini kanıtlarsa tekrar değerlendiririz" dediği teknik adamla en azından devre arasına kadar yola devam edeceği öğrenildi.

    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    Fenerbahçe'de Koeman'ı öne çıkartan 4 madde ise şöyle:

    1- Cocu'nun sakin tavrına karşı Koeman enerjik ve heyecanlıydı. Kenardan futbolcularına güven aşılayan bir tavrı, yönetimin beğenisini kazandı. Futbolcular da olumlu etkilendi.

    Koeman öyle bir şey yaptı ki!

    2- Koeman, Galatasaray derbisindeki hamleleriyle geriye düşen takımını oyuna ortak etti. Anderlecht maçında çok ofansif bir kadro ile çıktı. Küsen Valbuena'yı geri kazanmayı bildi.

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