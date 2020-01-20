Luiz Gustavo'dan flaş transfer göndermesi: Defans...
Fenerbahçe'nin sezon başında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Fransız basınına olay bir röportaj verdi. Takımdan ayrılık sürecini de değinen sarı-lacivertli futbolcunun imalı sözleri, ülkede gündem oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Ocak 2020 Pazartesi 10:25
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Olympique Marsilya'nın gidişine izin vermemesi nedeniyle Fenerbahçeli taraftarların uzun süre yolunu gözlediği Luiz Gustavo, sezon başında transferin son günlerinde takıma katılmıştı.
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Sezon başından bu yana takımın en iyilerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 19 maçta 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
Tecrübeli futbolcu, Fransız ekibinden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu. Canal FootballClub'a röportaj veren Gustavo, transfer süreci ve Marsilya günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Marsilya'yı çok sevdiğini dile getiren Gustavo, "VelodromeSatdyumu'nun çimlerine ilk kez ayak bastığımda çok özel şeyler hissettim. Şu an kulübün içinde bulunduğu durumdan uyanması lazım. Zira orası oldukça potansiyeli olan gerek şehir gerekse insanlarıyla inanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.
Konuşmasına ayrılık süreciyle devam eden Brezilyalı futbolcu, "Açıklaması çok kolay değil. Ben bu kulüp için her şeyimi verdim. Eğer her şeyinizi verirseniz, bu sizi mental olarak yorar. Marsilya'dan ayrılmak duygusal oldu. Bunu anlatacak kelime bulamıyorum. İlk sezonumuz oldukça iyi geçmişti ama ikinci sezon başarılı olamadık. Bu da beni kötü yönde etkiledi" dedi.