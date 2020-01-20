Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

TFF tarafından uygulanan limit nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, bir yandan Tahkim Kurulu kararını beklerken, takımdan gönderilecek isimlere odaklandı. Bazı isimlerle yolları ayırarak limit kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekipte ilk yolcu belli oldu. İşte detaylar...
20 Ocak 2020 Pazartesi 07:33
Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için umutlar Tahkim Kurulu'na (bu hafta toplanıp karar verecek) kalırken, limit engelini aşmak için ikinci yol futbolcu satışı...

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Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

Başkan Ali Koç'un, Gaziantep maçının ardından sarfettiği, "Kalabalık mevkiden 2-3 kişi yollayacağım, bir kaçını yakında duyarsınız" sözleri gözleri kadroya çevirdi.

Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

Takımdan ayrılacak ilk futbolcunun Victor Moses olacağı belirtiliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Inter'in Chelsea ile anlaştığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

Çizme basını, İnter'in Chelsea'den Moses'in sağlık raporlarını istediğini yazarken, bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı duyuruldu. Moses giderse Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk (yaklaşık 17 milyon TL) harcama limiti kazanacak...

Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

ZAJC'TA SON PAZARLIKLAR

Miha Zajc için de Brescia ile son pazarlıklar yapılıyor. Sloven oyuncu da gönderilirse (maaşı dahil) 5 milyon euro'luk bir kaynak daha elde edilecek.

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