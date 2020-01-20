Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu

TFF tarafından uygulanan limit nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, bir yandan Tahkim Kurulu kararını beklerken, takımdan gönderilecek isimlere odaklandı. Bazı isimlerle yolları ayırarak limit kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekipte ilk yolcu belli oldu. İşte detaylar...
20 Ocak 2020 Pazartesi 07:33
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Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için umutlar Tahkim Kurulu'na (bu hafta toplanıp karar verecek) kalırken, limit engelini aşmak için ikinci yol futbolcu satışı...
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Başkan Ali Koç'un, Gaziantep maçının ardından sarfettiği, "Kalabalık mevkiden 2-3 kişi yollayacağım, bir kaçını yakında duyarsınız" sözleri gözleri kadroya çevirdi.
Takımdan ayrılacak ilk futbolcunun VictorMoses olacağı belirtiliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Inter'inChelsea ile anlaştığı gelen haberler arasında.
Çizmebasını, İnter'inChelsea'denMoses'in sağlık raporlarını istediğini yazarken, bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı duyuruldu. Moses giderse Fenerbahçe 2.5 milyon euro'luk (yaklaşık 17 milyon TL) harcama limiti kazanacak...
ZAJC'TA SON PAZARLIKLAR
Miha Zajc için de Brescia ile son pazarlıklar yapılıyor. Sloven oyuncu da gönderilirse (maaşı dahil) 5 milyon euro'luk bir kaynak daha elde edilecek.