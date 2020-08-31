Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılıp Almanya Ligi ekiplerinden Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertli takım ile FIFA'lık olmuştu. 32 yaşındaki futbolcunun şikayeti üzerine harekete geçen Fenerbahçe hukuk ekibi savunmasını hazırladı ve karşı harekete geçti. İşte sarı-lacivertlilerin Kruse'ye karşı açtığı tarihi dava ve en büyük kozu...

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:55
Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki sözleşme feshi sorunu yeni bir boyut kazandı.

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Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Sarı-lacivertli takımdan sorunlu bir şekilde ayrılan Max Kruse, FIFA'lık olmuştu.

Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Alman futbolcu sözleşmesini pandemi dönemindeki alacaklarını alamadığı gerekçesiyle tek taraflı feshederek FIFA'ya Fenerbahçe'yi şikayet etmişti.

Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Pandemi döneminden önce oyuncularına borcu bulunmayan sarı lacivertlilerin kadrosunda yer alan oyuncularına sunduğu maaş indirimi opsiyonlarına Alman futbolcu hiçbir şekilde yanıt vermemişti.

Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

32 yaşındaki futbolcu bir süre önce Alman Bundesliga ekibi Union Berlin takımı ile sözleşme imzalamıştı.

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