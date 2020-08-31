Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava

Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılıp Almanya Ligi ekiplerinden Union Berlin'in yolunu tutan Max Kruse, sarı-lacivertli takım ile FIFA'lık olmuştu. 32 yaşındaki futbolcunun şikayeti üzerine harekete geçen Fenerbahçe hukuk ekibi savunmasını hazırladı ve karşı harekete geçti. İşte sarı-lacivertlilerin Kruse'ye karşı açtığı tarihi dava ve en büyük kozu...