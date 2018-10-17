Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'Kötü futbolun sebebi' Mehmet Topal!

    Fenerbahçe'de kötü futbolun sebebi olarak tecrübeli isim gösterildi
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 18:33:55 Güncelleme: 18:35:31
    Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal!

    Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. İlk 8 hafta sonunda Fenerbahçe'nin dikkat çeken istatistiklerini sizlerle paylaşıyoruz.

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    Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal!

    Süper Lig'in üç devinden Fenerbahçe bu sezona çok kötü bir başlangıç yaptı.

    Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal!

    Fenerbahçe'de sorunlardan biri de orta alandaki top kayıpları.

    Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal!

    Orta sahada Mehmet Topal, kısa pas hataları ile dikkat çekiyor.

    Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal!

    TAM 40 PAS HATASI
    Whoscored verilerine göre Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mehmet Topal, üç büyüklerde forma giyen tüm orta saha oyuncuları arasında en çok kısa pas hatası yapan isim oldu.

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