Kötü futbolun sebebi Mehmet Topal! - Galeri - Fotomaç
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'Kötü futbolun sebebi' Mehmet Topal!
Fenerbahçe'de kötü futbolun sebebi olarak tecrübeli isim gösterildi
17 Ekim 2018 Çarşamba, 18:33:55
Güncelleme: 18:35:31
Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. İlk 8 hafta sonunda Fenerbahçe'nin dikkat çeken istatistiklerini sizlerle paylaşıyoruz.
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Süper Lig'in üç devinden Fenerbahçe bu sezona çok kötü bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe'de sorunlardan biri de orta alandaki top kayıpları.
Orta sahada Mehmet Topal, kısa pas hataları ile dikkat çekiyor.
TAM 40 PAS HATASI
Whoscored verilerine göre Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mehmet Topal, üç büyüklerde forma giyen tüm orta saha oyuncuları arasında en çok kısa pas hatası yapan isim oldu.