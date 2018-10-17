Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti!

YANAL 3 MİLYON EURO İSTEDİ

Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkililerinin Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği belirtildi.