Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Ersun Yanal 1.5 milyon Euro'yu reddetti!

    Adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Ersun Yanal 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 16:13:44 Güncelleme: 16:16:37
    Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti!

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı.

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    Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti!

    Ajansspor'un haberine göre Kocaman'ın Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddettiği, deneyimli teknik direktörün A Milli Takım için beklemede olduğu öğrenildi.

    Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti!

    Rusya yenilgisi ardından Lucescu ile 17 Kasım'da oynanacak İsveç sonrası yollar ayrılacağı iddia edilince, kulislerdeki en güçlü isim Aykut Kocaman oldu. Kocaman'ın Traktör Sazi'nin teklifini reddetmesi Milli takım söylentilerini güçlendirdi.

    Ersun Yanal 1.5 milyon Euroyu reddetti!

    YANAL 3 MİLYON EURO İSTEDİ
    Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkililerinin Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği belirtildi.

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