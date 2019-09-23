Kolarov bin pişman etti! Fenerbahçe...

Roma'nın tecrübeli yıldızı Aleksandar Kolarov, performansıyla adeta parmak ısırtıyor... Gollerini bir bir sıralayan başarılı sol bek İtalya'da gündem olurken Roma oyuncuyla ilgili tarihi bir karar aldı. Peki, herkesin konuştuğu Kolarov bu sezon nasıl bir istatistik yakaladı? İşte Sırp yıldızın 2019-2020 sezonu detaylı performansı ve Fenerbahçe ayrıntısı...