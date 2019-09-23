Kolarov bin pişman etti! Fenerbahçe...

Roma'nın tecrübeli yıldızı Aleksandar Kolarov, performansıyla adeta parmak ısırtıyor... Gollerini bir bir sıralayan başarılı sol bek İtalya'da gündem olurken Roma oyuncuyla ilgili tarihi bir karar aldı. Peki, herkesin konuştuğu Kolarov bu sezon nasıl bir istatistik yakaladı? İşte Sırp yıldızın 2019-2020 sezonu detaylı performansı ve Fenerbahçe ayrıntısı...
23 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
Güncelleme: 23.09.2019 10:58
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İtalya'da Aleksandar Kolarov fırtınası yaşanıyor...
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Takımının Bologna'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada frikikten nefis bir gol kaydeden Kolarov, galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun ilk iki maçı olan Lazio ve Genoa karşılaşmalarında da fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu Sassuolo maçında ise gol pası vermişti.
Dört maçta 3 gol-1 asiste ulaşan tecrübeli oyuncunun performansı Roma Kulübü'nde büyük sevinçle karşılandı ve son gelişmeler değerlendirildi.
Fenerbahçe ise yıldız oyuncunun transferinde maddi şartları zorlayamamış ve transferden vazgeçmişti.