Kimi istediyse sakatlandı!

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, transfer döneminde isteyip de alamadığı kim varsa bir bir sakatlandı. İşte o isimler...

30 Eylül 2018 Pazar, 10:38:42 Güncelleme: 12:18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





