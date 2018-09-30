Kimi istediyse sakatlandı! - Galeri - Fotomaç
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Kimi istediyse sakatlandı!
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, transfer döneminde isteyip de alamadığı kim varsa bir bir sakatlandı. İşte o isimler...
30 Eylül 2018 Pazar, 10:38:42
Güncelleme: 12:18:33
Kimi istediyse sakatlandı!
Transfer döneminde sportif direktör Comolli'nin listesinde olan ve Fenerbahçe'nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimi istediyse sakatlandı!
Sakatlanan isimlerin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması da dikkat çekti.
İşte o isimler;
Kimi istediyse sakatlandı!
EMRE AKBABA (AYAK PARMAĞI)
Kimi istediyse sakatlandı!
Kimi istediyse sakatlandı!