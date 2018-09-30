Kimi istediyse sakatlandı! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, transfer döneminde isteyip de alamadığı kim varsa bir bir sakatlandı. İşte o isimler...
    30 Eylül 2018 Pazar, 10:38:42 Güncelleme: 12:18:33
    Kimi istediyse sakatlandı!
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    Transfer döneminde sportif direktör Comolli'nin listesinde olan ve Fenerbahçe'nin talip olduğu isimler tek tek sakatlanmaya devam ediyor.

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    Kimi istediyse sakatlandı!
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    Sakatlanan isimlerin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması da dikkat çekti.

    İşte o isimler;

    Kimi istediyse sakatlandı!
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    EMRE AKBABA (AYAK PARMAĞI)

    Kimi istediyse sakatlandı!
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    FABIAN (DİZ)

    Kimi istediyse sakatlandı!
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    Kimi istediyse sakatlandı!

    BAS DOST (DİZ)

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