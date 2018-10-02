Josef de Souzadan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe'de 3 yıl oynadın ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldun. Oynadığın süre içinde çok eleştirildin. Ancak sen gittikten sonra da Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ortada. Ne düşünüyorsun?

- Fenerbahçe'nin maçlarını da yakından takip ediyorum. Çok güzel günlerim geçti. Fenerbahçe'nin şu anki durumuna üzülüyorum. Taraftarlar istedikleri gibi konuşma hakkına sahipler. Onlar futbolu bildiklerini düşünüyorlar fakat rasyonel değiller. Duyguları ile hareket ediyorlar. 3-0, 4-0, 5-0'lık skorlarla maçı kazandığımızda takımı tebrik ediyorlar ama kaybettiğimizde suçlu ben ve Mehmet Topal ya da oynadığımız sistem oluyordu. Bunlara alışmıştım. Artık umursamıyordum.