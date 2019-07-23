İtalyanlar duyurdu! Khedira ve Kolarov...

Yeni sezonda Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye gidişinin ardından elde ettiği bonservis bedeliyle dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıracak isimlerle ilgili flaş bir haber kaleme aldı. İşte tüm detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)