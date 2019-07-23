İtalyanlar duyurdu! Khedira ve Kolarov...

Yeni sezonda Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye gidişinin ardından elde ettiği bonservis bedeliyle dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-lacivertli taraftarları heyecanladıracak isimlerle ilgili flaş bir haber kaleme aldı. İşte tüm detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Temmuz 2019 Salı 15:29
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Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan iki isimle ilgili İtalyan basını dikkat çeken haberler kaleme aldı.
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları katmak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Sportif direktör Damien Comolli'nin listesi üzerinden gidilen transfer çalışmalarında, adı Fenerbahçe ile anılan Sami Khedira ve Aleksandar Kolarov ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Calciomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Roma'da forma giyen Kolarov'a menajerler aracılığıyle 4.5-5 milyon Euro arası bir maaş teklif ettiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin teklifinin yüksek olduğu belirtilirken, henüz resmi bir görüşme olmadığının da altı çizildi.