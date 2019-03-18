Spor Toto Süper Lig'de efsane futbolcusu Lefter'in isminin verildiği sezonda Fenerbahçe, tarihinin en kötü performansını sergiliyor. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli, bu durumu gelecek sezon tersine çevirmek için kolları sıvadı. İşte Yanal'ın yeni Fenerbahçe'si...
18 Mart 2019 Pazartesi 20:32
Güncelleme: 18.03.2019 20:34
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Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, eski günlerine dönmek için yeni sezonu bekliyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezonu tamamen unutup önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde.
Hem Yanal'ın ekibi hem de Comolli'nin gözlemcileri, Avrupa'nın dört bir yanında oyuncu avına çıkmış vaziyette.
Ersun Yanal ayrıca gelecek sezon takımdaki genç yetenekleri de sahaya sürecek.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrılmasının ardından 19 futbolcunun yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymesi kesin gibi görünüyor.