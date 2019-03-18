İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim... - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Spor Toto Süper Lig'de efsane futbolcusu Lefter'in isminin verildiği sezonda Fenerbahçe, tarihinin en kötü performansını sergiliyor. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli, bu durumu gelecek sezon tersine çevirmek için kolları sıvadı. İşte Yanal'ın yeni Fenerbahçe'si...
18 Mart 2019 Pazartesi 20:32 Güncelleme: 18.03.2019 20:34
İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, eski günlerine dönmek için yeni sezonu bekliyor.

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İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Teknik direktör Ersun Yanal, bu sezonu tamamen unutup önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde.

İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Hem Yanal'ın ekibi hem de Comolli'nin gözlemcileri, Avrupa'nın dört bir yanında oyuncu avına çıkmış vaziyette.

İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Ersun Yanal ayrıca gelecek sezon takımdaki genç yetenekleri de sahaya sürecek.

İşte yeni model Fenerbahçe! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerle yolların ayrılmasının ardından 19 futbolcunun yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymesi kesin gibi görünüyor.

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