İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

Fenerbahçe, UEFA'nın FFP kuralına uymak adına 'Fener Ol' ve 'Winwin' gibi projeler üretirken, alternatif olarak kulübe dev bir gelir getirmenin peşinde. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza almamak için düşündüğü o plan...

5 Haziran 2019 Çarşamba 12:29 Güncelleme: 05.06.2019 13:11
İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri çerçevesinde çalışmalar yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

1 aylık ek bir zaman daha bulan sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'ya yakın bir bütçe açığıyla karşı karşıya.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

'Fener Ol' projesiyle ciddi bir gelir elde eden sarı-lacivertli kulüp, kalan kısmı ise farklı bir metotla halletmeye çalışacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

Kadroda bulunan potansiyelli yıldızlar; Eljif Elmas ve Miha Zajc'ın satışından bonservis parası kazanılıp, Finansal Fair Play kriterlerinin karşılanması amaçlanıyor.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA planı!

Eljif Elmas için 11 ila 15 milyon Euro arası bonservis hedefleyen Fenerbahçe, Miha Zajc için de en az 8 milyon Euro belirledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN