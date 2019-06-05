Fenerbahçe, UEFA'nın FFP kuralına uymak adına 'Fener Ol' ve 'Winwin' gibi projeler üretirken, alternatif olarak kulübe dev bir gelir getirmenin peşinde. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza almamak için düşündüğü o plan...
5 Haziran 2019 Çarşamba 12:29
Güncelleme: 05.06.2019 13:11
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Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri çerçevesinde çalışmalar yürütüyor.
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1 aylık ek bir zaman daha bulan sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'ya yakın bir bütçe açığıyla karşı karşıya.
'Fener Ol' projesiyle ciddi bir gelir elde eden sarı-lacivertli kulüp, kalan kısmı ise farklı bir metotla halletmeye çalışacak.
Kadroda bulunan potansiyelli yıldızlar; Eljif Elmas ve Miha Zajc'ın satışından bonservis parası kazanılıp, Finansal Fair Play kriterlerinin karşılanması amaçlanıyor.
Eljif Elmas için 11 ila 15 milyon Euro arası bonservis hedefleyen Fenerbahçe, Miha Zajc için de en az 8 milyon Euro belirledi.