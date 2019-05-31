İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, bir ara 17. sıraya kadar gerilediği ligi 6. sırada noktalamıştı. Sarı-Lacivertliler bu sezonu taraftara unutturmak için harekete geçti. Yapılacak transferlerle takımı yenilemeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin, transfer planı da ortaya çıktı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:13 Güncelleme: 31.05.2019 10:16
İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

Fenerbahçe Yönetimi bir yandan finansal krizden çıkmaya, bir yandan da tarihin en kötü sezonun izlerini silmeye çalışıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler kadroda neredeyse tamamen bir değişim hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

Fenerbahçe'de eldeki isimlere gelen teklifler ise yönetimin yüzünü güldürmüş durumda.

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

İtalyan, İngiliz ve Alman ekipleri arasında adeta bir savaş sebep olan Elif Elmas'tan 20 milyon avro bonservis geliri hedefleyen yönetim, Miha Zajc ile Jailson'u da satış listesine koydu.

İşte Fenerbahçe'nin transfer planı! 40 milyon Euro

Her ikisi de beklentilerin altında kalan lejyonerlere gelen sürpriz teklifler, orta saha rotasyonu zengin olan Ersun Yanal'ın da onayıyla masaya yatırıldı.

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