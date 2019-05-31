Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Cocu, genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun transfer edilmesini istemişti. Ancak büyük umutlarla gelen Hollanda U21 takımının 10 numarası Ferdi, Süper Lig'de 1 dakika bile süre alamadı. Genç yıldız bu sıkıntısını yönetimle görüştü ancak gelen yanıt şok edici oldu...
31 Mayıs 2019 Cuma 09:46
Güncelleme: 31.05.2019 09:53
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Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev gelmesiyle bir gençlik hamlesi başlamıştı.
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Bu çerçevede birçok genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı gibi Ferdi Kadıoğlu da gelecek vaat eden isimler arasında transfer edilmişti.
Dönemin teknik direktörü Phillip Cocu'nun ısrarla istediği Ferdi için kulübü NEC Nijmegen'e 1.4 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti.
Genç futbolcu büyük ümitlerle gelse de ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyor.
Bu sezon tek bir lig maçında bile süre alamayan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli yetkililerle değerlendirme yaptı.