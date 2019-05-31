Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından kulüpler transfer girişimlerini hızlandırdı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmeyi planlıyor. Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte kadroda köklü bir değişiklik yapılacak. Birçok isme teklif götüren Fenerbahçe'ye taraftarları heyecanlandıracak bir isimden haber geldi.