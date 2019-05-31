Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından kulüpler transfer girişimlerini hızlandırdı. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmeyi planlıyor. Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte kadroda köklü bir değişiklik yapılacak. Birçok isme teklif götüren Fenerbahçe'ye taraftarları heyecanlandıracak bir isimden haber geldi.

31 Mayıs 2019 Cuma 07:44
Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Fenerbahçe transfer harekatına hızlı başladı birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertli ekip yeni sezona yepyeni bir kadro ile girecek.

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Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Takıma gelecek isimlerin yanı sıra Valbuena, Soldado, Ayew gibi isimlerle de yolunu ayıran Fenerbahçe'nin transferdeki gözdelerinden biri de Porto'da forma giyen Brahimi.

Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Brahimi ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinen sarı-lacivertli ekibe Brahimi transferinde gelişme yaşandı.

Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Porto ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Yacine Brahimi Avrupa futbol piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

Brahimi'den Fenerbahçe'ye mesaj var!

Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan ve sarı- lacivertlilerin nabız yokladığı 29 yaşındaki Cezayir oyuncu için İngiliz medyasında da haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

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