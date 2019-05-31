Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki forveti uygun bir bedelle transfer etmek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Fenerbahçe, Oumar Niasse'yi yakın markaja aldı. İşte transfere dair detaylar...

31 Mayıs 2019 Cuma 07:42
Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Fenerbahçe, forvet hattına Oumar Niasse'yi de radara aldı...

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Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Sportif direktör Damien Comolli'nin Senegalli futbolcunun transferi için bir buçuk aydır Everton yetkilileriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Ara transferde Cardiff City'ye kiralanan 29 yaşındaki golcü oyuncu için kiralama ve satın alma seçenekleri masada...

Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Yönetimin, sözleşmesinin son yılına giren deneyimli santrforu uygun bir bedelle takıma katmak için büyük çaba harcadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

AKHİSAR'DA PARLADI

Niasse'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, kulübünün vereceği karara göre hareket edeceği ifade edildi.

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