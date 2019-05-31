Fenerbahçe'den Oumar Niasse atağı!

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin, bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki forveti uygun bir bedelle transfer etmek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Fenerbahçe, Oumar Niasse'yi yakın markaja aldı. İşte transfere dair detaylar...