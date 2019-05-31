İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Şili basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen yıldız orta saha ile ilgileniyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:51
İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe için dünya basınından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Sportif Direktör Damien Comolli Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda önceliğini forvet bölgesine verdi.

İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Ancak Şili basını Fenerbahçe'nin hedefinde Leverkusen'in yıldız ismi Charles Aranguiz'in olduğunu yazdı.

İşte Fenerbahçe'nin transfer hedefi!

Şili'de yayın yapan CDF'nin haberine göre Fenerbahçe ve Inter, Charles Aranguiz'in transferiyle yakından ilgileniyor.

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