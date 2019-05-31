Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Şili basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen yıldız orta saha ile ilgileniyor.
31 Mayıs 2019 Cuma 16:51
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Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe için dünya basınından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.
Sportif Direktör Damien Comolli Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda önceliğini forvet bölgesine verdi.
Ancak Şili basını Fenerbahçe'nin hedefinde Leverkusen'in yıldız ismi Charles Aranguiz'in olduğunu yazdı.
Şili'de yayın yapan CDF'nin haberine göre Fenerbahçe ve Inter, Charles Aranguiz'in transferiyle yakından ilgileniyor.