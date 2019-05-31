UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal, bir diğer İngiliz ekibi Chelsea karşısında farklı kaybederek kupayı ezeli rakibine kaptırmıştı. Mücadele sonrası Arsenal'de eleştiri oklarının hedefinde Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil olurken, İngiliz basını konuyla ilgili dikkat çeken bir haber paylaştı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Mayıs 2019 Cuma 11:37
Güncelleme: 31.05.2019 12:05
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maç sonrası Arsenal'i farklı mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.
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Karşılaşmaya baskılı başlamasına rağmen sonunu getiremeyen Arsenal, rakibinden tam 4 gol yiyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı kupayı bir kez daha finalde kaybederek kötü bir istatistik elde etti.
Öte yandan İngiliz basını Arsenal'de yenilginin sorumlusu olarak faturayı başta Mesut Özil olmak üzere beş futbolcuya kesti.
Metro'da yer alan haberde, maçta oyundan alındıktan sonra teknik direktör Unai Emery'e tepki gösteren Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan gönderilecekler listesinde yer aldığı iddia edildi.
Fenerbahçeli taraftarlar ise bu gelişme üzerine, adı sıkça sarı-lacivertli takımla anılan Mesut Özil için bir kez daha heyecanlandı.