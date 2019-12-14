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İspanyol basını Fenerbahçe'nin istediği Pedro için müjdeli haberi verdi!
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, İspanyol basınından bomba gibi bir iddia gelmişti... Buna göre Fenerbahçe, Chelsea'nin İspanyol starı Pedro'yu resmen kadrosuna katmak istiyordu...
14 Aralık 2019 Cumartesi 14:03
Güncelleme: 14.12.2019 14:03
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşen transfer gelişmesi şüphesiz ki Pedro'ydu...
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Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, sezon sonunda serbest kalacak Pedro'yu istediği İspanyol basınında gündem olmuştu...
Geçmişte yaptığı flaş transferlerle adını dünya piyasasında sıkça duyuran sarı-lacivertlilerin 2020 çileği için geri sayım başlamıştı...
Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Mason Mount gibi genç yıldızlara önem vermesinden dolayı Pedro'ya istediği kadar şans verememesi, İspanyol oyuncunun bu transfere sıcak bakmasına sebebiyet verdiği de yazılmıştı...
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınında oyuncunun transfer ile ilgili sözleri yayınlandı...