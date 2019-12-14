İspanyol basını Fenerbahçe'nin istediği Pedro için müjdeli haberi verdi!

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, İspanyol basınından bomba gibi bir iddia gelmişti... Buna göre Fenerbahçe, Chelsea'nin İspanyol starı Pedro'yu resmen kadrosuna katmak istiyordu...

14 Aralık 2019 Cumartesi 14:03 Güncelleme: 14.12.2019 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





