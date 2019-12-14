Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bazı isimlerin performansından belli olmayan teknik ekibin, birkaç mevkiye de takviye yapma planının olduğu biliniyordu. İşte Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler listesi...