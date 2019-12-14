HaberlerGaleriErsun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bazı isimlerin performansından belli olmayan teknik ekibin, birkaç mevkiye de takviye yapma planının olduğu biliniyordu. İşte Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler listesi...
14 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
Güncelleme: 14.12.2019 12:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.
Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.