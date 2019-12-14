Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bazı isimlerin performansından belli olmayan teknik ekibin, birkaç mevkiye de takviye yapma planının olduğu biliniyordu. İşte Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler listesi...

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:09 Güncelleme: 14.12.2019 12:13
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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