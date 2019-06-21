İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın çok istediği İrfan Can'a resmi teklif geldi. İşte transferin detayları...

21 Haziran 2019 Cuma 12:32
İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Medipol Başakşehir, İrfan Can'ı 2016-2017 sezonunun devre arasında 1.7 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay ile Gençlerbirliği'nden transfer etmişti.

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İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Performansı ve istikrarlı grafiği sonrası otoritelerden de geçer not alan İrfan, A Mill Takım'a kadar yükseldi.

İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Başarılı oyuncu transferin de gözdesi haline geldi ve Medipol Başakşehir'in kapısı İrfan için çalınmaya başlandı.

İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Özellikle Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu için görüşmeler resmen başladı.

İrfan Can bombası patlıyor! Fenerbahçe derken...

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ederek sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, İrfan Can transferi teknik direktör Ersun Yanal tarafından çok istenilse de şartlar nedeniyle zor durumda.

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