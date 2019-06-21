Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynacak takım kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi gündeme geldi. Devre arasında da istenilen yıldız futbolcunun transferi bu kez sonlandırılacak gibi duruyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. İşte detay...
21 Haziran 2019 Cuma 12:20 Güncelleme: 21.06.2019 12:20
Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek isteyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarını hızlandırdı.

Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Ersun Yanal'ın isteği üzerine Fenerbahçe'de ilk transferler forvet ve stoper bölgelerine olacak.

Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yanal, yönetime takımda görmek istediği isimleri iletti.

Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Fenerbahçe yönetimi de Yanal'ın isteği doğrultusunda transferi en kısa zamanda bitirmek istiyor.

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