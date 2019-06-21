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Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynacak takım kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi gündeme geldi. Devre arasında da istenilen yıldız futbolcunun transferi bu kez sonlandırılacak gibi duruyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. İşte detay...
21 Haziran 2019 Cuma 12:20 Güncelleme: 21.06.2019 12:20
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Fenerbahçe yönetimi de Yanal'ın isteği doğrultusunda transferi en kısa zamanda bitirmek istiyor.
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