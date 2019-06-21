Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynacak takım kurmak için transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir ismi gündeme geldi. Devre arasında da istenilen yıldız futbolcunun transferi bu kez sonlandırılacak gibi duruyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcunun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. İşte detay...