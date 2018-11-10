Yıldız isim görüşme odasına!

Alt yapıdaki hocalardan Ozan'la ilgili bilgi alan Hollandalı çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncunun kafa olarak hazır olduğuna inanırsa gelecek haftadan itibaren tekrar A takıma dahil edecek
10 Kasım 2018 Cumartesi, 23:23:50
Güncelleme: 23:27:15
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Görüşme odasına!
Sakat ve cezalı isimlerin çok olduğu Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın affedilme ihtimali geçtiğimiz günlerde tekrar konuşulmaya başlanmıştı.
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Görüşme odasına!
Gelen haberlere göre bu konuda kararı Erwin Koeman'ın vereceği bildirildi.
Görüşme odasına!
Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki orta saha oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatta alt yapıdaki hocalarla antrenman ve maçlardaki performansı hakkında bilgi aldığı bildirildi.
Görüşme odasına!
Burada olumlu görüşler alan Koeman'ın bir de Ozan Tufan'la görüşeceği kaydedildi.
Görüşme odasına!
Bu gelişmeye göre fizik olarak A takıma dönmeye hazır olan Ozan'la bire bir görüşme yapacağı belirtilen Koeman'ın, kafa yapısı olarak da hazır olduğunu düşünmesi durumunda Ozan'ı yeniden A takıma alacağı ifade edildi.