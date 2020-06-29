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Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
Yaz transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun transferini takas yöntemiyle bitireceği belirtildi.
29 Haziran 2020 Pazartesi 18:38
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Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'dan Giuliano bombası...
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Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.
Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.
"GIULIANO AYRILIRSA VITORIA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK" Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak.
Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek.