Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Yaz transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun transferini takas yöntemiyle bitireceği belirtildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 18:38
Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'dan Giuliano bombası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.

Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.

Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

"GIULIANO AYRILIRSA VITORIA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK"
Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak.

Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor

Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA