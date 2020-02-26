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Galatasaray sonrası flaş karar! Fenerbahçe ilk 11'i böyle...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve 21 yıllık namağlup serisine son veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, dev derbide ağır tahribat alırken, yaraları ligin 24. haftasında oynanacak Antalyaspor müsabakasında sarmak istiyor. Öte yandan sakatlar ve cezalılar mevcut teknik direktör Ersun Yanal'ın canını hayli sıkarken, sarı lacivertli teknik adam Akdeniz ekibine karşı şaşkına çevirecek bir 11 ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor! İşte Yanal'ın kadro planlaması ve o muhtemel 11'i...

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:34 Güncelleme: 26.02.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





