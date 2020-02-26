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Galatasaray sonrası flaş karar! Fenerbahçe ilk 11'i böyle...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve 21 yıllık namağlup serisine son veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, dev derbide ağır tahribat alırken, yaraları ligin 24. haftasında oynanacak Antalyaspor müsabakasında sarmak istiyor. Öte yandan sakatlar ve cezalılar mevcut teknik direktör Ersun Yanal'ın canını hayli sıkarken, sarı lacivertli teknik adam Akdeniz ekibine karşı şaşkına çevirecek bir 11 ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor! İşte Yanal'ın kadro planlaması ve o muhtemel 11'i...
26 Şubat 2020 Çarşamba 10:34
Güncelleme: 26.02.2020 10:55
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Fenerbahçe'yi Antalyaspor'la oynayacağı müsabakada büyük bir tehlike bekliyor.
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Derbiden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kanarya, aldığı yenilginin yanı sıra Deniz Türüç ve Isla'dan da oldu.
Belhanda ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gören Türüç ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Şilili sağ bek Mauricio Isla, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
EMRE BELLİ DEĞİL
Ajansspor'un haberine göre Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'in sakatlıkları devam ederken, tecrübeli kaptanın sahada olup olmayacağı maç günü netlik kazanacak.
YANAL CEZASI
Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Ersun Yanal da cezası nedeniyle kulübede olmayacak.