Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...
Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı olan 21 yıllık tarihi yenilmezlik serisinin sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Hem kötü futbol hem de 3-1'lik yenilgi sarı-lacivertli camiada adeta şok etkisi oluşturdu. 21 yıldır rakibine evinde mağlup olmayan Fenerbahçe'de birçok konu sorgulanır hale geldi. Başkan Ali Koç'u bile taraftarlarıyla karşı karşıya getiren hüsran dolu gecenin nasıl yaşandığı ve olayların bu noktaya geldiği tüm sarı-lacivertlilerin kafasında bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki Fenerbahçe neden bu duruma geldi? İşte madde madde o nedenler...
21 yıllık tarihi serinin sona ermesine adım adım gidildi ve tüm her şey Samandıra'da birikti. Sezon başından bu yana başta transfer olmak üzere kadro yapısındaki plansızlık işleri arapsaçına çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bazı kararlardan ısrarla vazgeçmemesi ve artık bunu net bir şekilde göstermesi sabırları taşırdı. İşte madde madde mutsuzluğa giden yol:
AUDI Cup'ta da Jailson'u stopere çekerek tavrını belli eden tecrübeli teknik adam, o turnuvada takımın yediği 11 golün yönetim tarafından anlaşılamamasına şaşırdı. Devre arasında transfer yapmak zaten zor iken tek hamlenin Bundesliga'da 1 maça çıkan ve E.Frankfurt'ta 6. alternatif olan Falette olması bardağı taşırdı.
Falette'yi beğenmeyen hatta kafasındaki oyun şablonunda yeterli olmadığını düşünen Ersun Yanal, Jailson'la devam etti. Sadık'ın da şanssız sakatlığı planları iyice bozdu. Falette'yi bizzat başkan Ali Koç getirdi. Lig maçlarında bir dakika bir süre almayan Gineli stoper yerine orta saha Jailson tercih edildi. Son 4 maçta 1 puan toplanır, Fenerbahçe 11 puan yitirdi. Jailson ısrarı takımı adeta şampiyonluktan etti. Stoper bölgesini bilmeyen Jailson'un bireysel hataları ve pasif kalan futboluyla toplamda 19 puan kaybedildi.