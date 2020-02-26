Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı olan 21 yıllık tarihi yenilmezlik serisinin sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Hem kötü futbol hem de 3-1'lik yenilgi sarı-lacivertli camiada adeta şok etkisi oluşturdu. 21 yıldır rakibine evinde mağlup olmayan Fenerbahçe'de birçok konu sorgulanır hale geldi. Başkan Ali Koç'u bile taraftarlarıyla karşı karşıya getiren hüsran dolu gecenin nasıl yaşandığı ve olayların bu noktaya geldiği tüm sarı-lacivertlilerin kafasında bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki Fenerbahçe neden bu duruma geldi? İşte madde madde o nedenler...

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:08
Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

21 yıllık tarihi serinin sona ermesine adım adım gidildi ve tüm her şey Samandıra'da birikti. Sezon başından bu yana başta transfer olmak üzere kadro yapısındaki plansızlık işleri arapsaçına çevirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bazı kararlardan ısrarla vazgeçmemesi ve artık bunu net bir şekilde göstermesi sabırları taşırdı. İşte madde madde mutsuzluğa giden yol:

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Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Stoper konusu Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı oldu. Yaz döneminde listesinde Juan Jesus ve Kolarov bir numara iken; arka sıralardaki Zanka'ya gidilmesi hatta formsuz Rami'nin Comolli tarafından alınması stresli süreci başlattı. Yanal adeta cevap verir gibi Jailson'dan stoper oluşturmak istedi.

Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

AUDI Cup'ta da Jailson'u stopere çekerek tavrını belli eden tecrübeli teknik adam, o turnuvada takımın yediği 11 golün yönetim tarafından anlaşılamamasına şaşırdı. Devre arasında transfer yapmak zaten zor iken tek hamlenin Bundesliga'da 1 maça çıkan ve E.Frankfurt'ta 6. alternatif olan Falette olması bardağı taşırdı.

Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Falette'yi beğenmeyen hatta kafasındaki oyun şablonunda yeterli olmadığını düşünen Ersun Yanal, Jailson'la devam etti. Sadık'ın da şanssız sakatlığı planları iyice bozdu. Falette'yi bizzat başkan Ali Koç getirdi. Lig maçlarında bir dakika bir süre almayan Gineli stoper yerine orta saha Jailson tercih edildi. Son 4 maçta 1 puan toplanır, Fenerbahçe 11 puan yitirdi. Jailson ısrarı takımı adeta şampiyonluktan etti. Stoper bölgesini bilmeyen Jailson'un bireysel hataları ve pasif kalan futboluyla toplamda 19 puan kaybedildi.

Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Duran toplar bir başka sıkıntılı konu oldu. Fenerbahçe lig başladığından beri kornerlerde 23 haftada sadece 3 kez sevinebildi. Antrenmanlarda duran topların eksikliği, kornerlerde sabit bir planın olmaması takımın önemli bir hücum opsiyonunu saf dışı bıraktı.

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