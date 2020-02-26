Fenerbahçe neden bu halde? İşte nedenler...

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı olan 21 yıllık tarihi yenilmezlik serisinin sona ermesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Hem kötü futbol hem de 3-1'lik yenilgi sarı-lacivertli camiada adeta şok etkisi oluşturdu. 21 yıldır rakibine evinde mağlup olmayan Fenerbahçe'de birçok konu sorgulanır hale geldi. Başkan Ali Koç'u bile taraftarlarıyla karşı karşıya getiren hüsran dolu gecenin nasıl yaşandığı ve olayların bu noktaya geldiği tüm sarı-lacivertlilerin kafasında bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki Fenerbahçe neden bu duruma geldi? İşte madde madde o nedenler...