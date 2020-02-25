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Fenerbahçe'den resmi açıklama! Ersun Yanal...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden antrenmandan görüntülere yer verilirken, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili detay dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
25 Şubat 2020 Salı 22:18
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Öte yandan Galatasaray maçının ardından salonda gerçekleştirilen antrenmanda Ersun Yanal'ın fotoğrafına yer vermeyen sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda derbi mağlubiyetinin ardından istifa edeceği konuşulan tecrübeli teknik adamın fotoğrafını da paylaştı. İşte antrenmandan kareler...
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