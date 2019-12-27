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Fransız yıldızdan Fenerbahçe için flaş sözler! Resmen açıkladı...
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Yan M'Vila, ülkesinin basınına konuştu. Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada geleceğine dair kritik mesajlar verirken, açık kapı bırakmayı da unutmadı! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
27 Aralık 2019 Cuma 14:01
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Fransa'nın St. Etienne kulübünde forma giyen Yan M'Vila, transferine ilişkin oldukça kritik açıklamalarda bulundu.
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Ülkesinin basınına konuşan yıldız futbolcu, St. Stienne'de kendisini istemeyenlerin olduğunu bildiğini ve bu düşüncenin onlar için bir 'utanç' olacağını aktardı.
Haberin detaylarında belirtilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin de yaz transfer sezonundan bu yana yıldız futbolcu ile temaslarını sürdürdüğü ve yaşanabilecek bir ayrılık durumunda Comolli vasıtasıyla iletişime geçeceği kaydedildi.
"AYRILMIYORUM!"
Mvilla, yaptığı açıklamada ara transfer sezonunda takımıyla yollarını ayırmayı düşünmediğini aktarırken, "Şu anda ayrılmayacağım. Herhangi bir transferden bahsetmedim, neden ayrılacağımı anlamıyorum. Benim ayrılmamı isteyen bazı insanlar varsa, bu durumdan utanacaklar çünkü öyle bir düşüncem yok." dedi.
TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI!
Mvilla, konunun devamında, "Bunu sezon sonunda göreceğiz. Ancak, şimdilik buradayım. Azami süreçte Saint Etienne'e yardımcı olmak istiyorum." dedi.
Yann M'Vila, bu sezon St Etienne formasıyla çıktığı 22 müsabakada 1 asist üretmeyi başarırken, 1900 dakika sahada kaldı.