Fransız yıldızdan Fenerbahçe için flaş sözler! Resmen açıkladı...

"AYRILMIYORUM!"

Mvilla, yaptığı açıklamada ara transfer sezonunda takımıyla yollarını ayırmayı düşünmediğini aktarırken, "Şu anda ayrılmayacağım. Herhangi bir transferden bahsetmedim, neden ayrılacağımı anlamıyorum. Benim ayrılmamı isteyen bazı insanlar varsa, bu durumdan utanacaklar çünkü öyle bir düşüncem yok." dedi.