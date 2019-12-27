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Fenerbahçe'de dev kriz! İşte Ali Koç ve Ersun Yanal gerçeği....
Fenerbahçe'de sular durulmak bilmiyor... Son olarak oynanılan Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamalarda 'istifa' sinyalini veren Ersun Yanal'ın, Başkan Ali Koç ile arasında esen soğuk rüzgarların perde arkası ortaya çıktı! İşte Ersun Yanal'ın "Hocasız takım kazandı" sözlerinin asıl nedeni ve yaşanılan psikolojik savaş...
27 Aralık 2019 Cuma 13:06
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin coşkusunu yaşamaya hazırlanıyordu ki, teknik direktör Ersun Yanal'ın beklenmeyen çıkışı sarı-lacivertlilerin hevesini kursağında bıraktı.
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Yanal, derbi zaferini yorumlaması umuduyla kendisine uzatılan yayıncı kuruluş mikrofonuna "Birçok mevkiinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı" ifadesiyle seyredenleri şoke etti.
Soru almayacağını belirten Yanal "Açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım" dedi.
Türkiye gazetesinin haberine göre hoca, maç sonrası Emre ve Comolli'yle birlikte geçtiği basın toplantısında çark ederek "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek" derken yazılı açıklama yapacağını söyledi.
Yanal'ın açıklamaları aslında, Sivas'ta soyunma odasına inip "Bu takım hocasız da bu kadar puan toplardı" diyen Başkan Ali Koç'a bir göndermeydi.