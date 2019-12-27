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Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı geliyor! İşte detaylar
İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için yol haritası belirlendi. Özellikle ikinci bölge için transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'de dünya yıldızı bir isim gündemde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeler. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
27 Aralık 2019 Cuma 12:40
Güncelleme: 27.12.2019 12:55
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İlk yarıda son haftaya girilirken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son hafta oynanan Beşiktaş mücadelesini 3-1 kazanarak moral depolayan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapıyor.
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Yapılacak transferlerde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda bir transfer rotası izleyecek. İlk yarının sonlarında yakaladığı olumlu rüzgarı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Fenerbahçe, kilit noktalara yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, bu isimlerden gelecek paralarla yapılacak yeni transferler için kaynak oluşturma amacında.
Orta saha ve kanat mevkilerindeki isimlerin inişli çıkışlı performansı, Kruse'nin bekleneni verememesi, Emre Belözoğlu'nun sık sık sakatlık yaşaması ve Ozan Tufan'ın yurt dışından teklifler alması sonrası sarı-lacivertli kurmaylar bu mevkiler için acil transfer butonuna basmıştı.
Yapılan çalışmalar sonrası sarı-lacivertlilerin daha önce de ilgilendiği Arjantinli yıldız Nico Gaitan, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi.