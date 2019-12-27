Fenerbahçe'ye bedavaya dünya yıldızı geliyor! İşte detaylar

İlk yarıda son haftaya girilirken Beşiktaş derbisinde aldığı 3 puanla moral depolayan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Ligin ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için yol haritası belirlendi. Özellikle ikinci bölge için transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'de dünya yıldızı bir isim gündemde. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeler. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...