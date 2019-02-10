'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza... - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Soldado, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 kırmızı kart gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

10 Şubat 2019 Pazar, 10:01:46 Güncelleme: 10:03:41
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Kayseri'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto Soldado, gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde...

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'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü.

'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Galatasaray derbisinde Belhanda'nın boğazına sarılan yıldız, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı.

'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi.

'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.

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