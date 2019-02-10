'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...
Soldado, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 kırmızı kart gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.
10 Şubat 2019 Pazar, 10:01:46
Güncelleme: 10:03:41
Kayseri'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto Soldado, gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü.
Galatasaray derbisinde Belhanda'nın boğazına sarılan yıldız, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı.
Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi.
Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.