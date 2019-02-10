Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!
Hatalı kararlara isyan eden sarı-lacivertliler, eleştirileri sıraladı. Sosyal . medyada örgütlenen taraftarlar, TFF'ye 'protesto yürüyüşü' yapacak.
10 Şubat 2019 Pazar, 00:02:29
Güncelleme: 07:55:22
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Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği Kayserispor maçında verdiği hatalı kararlarla sonuca etki eden hakem Alper Ulusoy'a sarı-lacivertli camianın tepkisi çığ gibi büyüyor.
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Yönetimin maç sonu "Bedelini ödeyecek" dediği Ulusoy için taraftarlar sosyal medyada eleştirileri sıraladı. Yorumlarda hakemin, Soldado'ya kırmızı kart çıkarmak için fırsat kolladığı, Şamil'in Ekici'nin ayağına basmasına ise faul bile vermediği ifadeleri kullanıldı.
DİNLENDİRİLECEK
Öte yandan Ulusoy'un kötü yönetiminden Merkez Hakem Kurulu'nun da rahatsız olduğu bilgisine ulaşıldı.
Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkililerinin Alper Ulusoy'a kırık not verdiği, tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.
HAFTA SONU GERÇEKLEŞEBİLİR
Sarı-lacivertlilerdeki bir başka gelişme de taraftar cephesinde yaşandı. F.Bahçeli futbolseverlerin Ulusoy'a tepkilerini göstermek için yürüyüş kararı aldığı bildirildi.