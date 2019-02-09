Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal! - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken kötü oyun ve Ersun Yanal'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu. Sarı lacivertli taraftarların hedefinde tartışmalı kararlara imza atan Alper Ulusoy'un yanı sıra oyuncu değişiklikleriyle tepki çeken Ersun Yanal'da var. İşte sosyal medyaya yansıyan tepkiler...

9 Şubat 2019 Cumartesi, 15:04:22 Güncelleme: 15:07:06
Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ilk mağlubiyetini Kayserispor deplasmanında alırken tecrübeli teknik adamın oyuncu değişiklikleri geceye damga vurdu.

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Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

TOLGAY'IN FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE AYEW'İN FORMSUZLUĞU
Maça tutuk başlayan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın fizik yetersizliği göze çarparken Andre Ayew de formsuz görüntüsünü sürdürdü.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

Oyunda kaldığı 72 dakika boyunca çok top kaybeden ve ikili pozisyonlarda zayıf kalan Tolgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

Ayew'in etkisiz oyunu ise sarı-lacivertlileri sürekli sağ kanattan atak olgunlaştırmaya itti. Soldado'nun kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıya ileri uçta başlayan Ganalı, biraz daha etkin gözükse de yine istenileni veremedi.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

ERSUN YANAL'IN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
Ersun Yanal ikinci yarıya Mehmet Ekici-Moses değişikliğiyle başladı. Nijeryalı futbolcu vasatı aşamadı ancak mücadele 0-0 devam ederken Jailson'a verdiği müthiş pasla takımını mutlak gol pozisyonuna soktu. Jailson kötü bir vuruşla bu net pozisyonu harcadı.

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