Fenerbahçe'de hedefteki isim Ersun Yanal!

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken kötü oyun ve Ersun Yanal'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu. Sarı lacivertli taraftarların hedefinde tartışmalı kararlara imza atan Alper Ulusoy'un yanı sıra oyuncu değişiklikleriyle tepki çeken Ersun Yanal'da var. İşte sosyal medyaya yansıyan tepkiler...