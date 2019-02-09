Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi... - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Malatya ve Göztepe'yi yenerek düşme hattından bir nebze uzaklaşan Kanarya, sarı-kırmızılı rakibine boyun eğdi. Soldado'nun atılmasıyla 45 dakika 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler, Kravets'in golüne engel olamayınca iki haftalık tatlı rüyadan uyandı. Bu yenilgiyle bir de rekor kırdı Kanarya.

9 Şubat 2019 Cumartesi, 13:05:14 Güncelleme: 13:06:22
Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Fenerbahçe zaten sezon başından beri o kadar çok sorunla uğraştı ki şu an gelinen nokta belki de normal karşılanmalı ancak işler rekor kırma seviyesinde kötü. İşte o süreç ve tarihi rekor:

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Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Ersun Yanal döneminde oynadığı 9. maçta 4. defa 10 kişi kalan Fenerbahçe için işler zora girmişti.

Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Sarı-lacivertliler, en önemli hücum silahından mahrum kalınca son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Kayseri kalesine gitmek de dert oldu.

Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Süper Lig'de bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor.

Fenerbahçe'den bir rekor daha! Tarihi yenilgi...

Fenerbahçe, bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alırken, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan alabildi.

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