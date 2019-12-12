Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Gençlerbirliği maçında attığı enfes golle alkışları kapan ve performansıyla herkesi heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takımımızın geleceği için önemli bir isim. 20 yaşındaki yıldızın, kulübüne ciddi bir bonservis ve ay-yıldızlılara da 2022 Dünya Kupası yolunda katılması hedefleniyor. Ferdi'nin artan performansı Kanada Milli Takımını da harekete geçirmiş ve yıldız futbolcuya resmi teklif yapılmıştı. Fakat Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu bu teklifi reddetti. Hollanda ile Türkiye arasında tercih yapması beklenen yıldız futbolcunun yıllar önceki görüntüsü de sosyal medyayı adeta salladı. İşte Ferdi Kadıoğlu ve milli takım detayı...
12 Aralık 2019 Perşembe 19:02 Güncelleme: 12.12.2019 19:43
Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Annesi Kanadalı olan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Kanada'dan gelen milli takım davetini kabul etmedi.

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Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Hollanda Ligi'nde yer alan üç ekipten yapılan kiralama teklifleri de sarı-lacivertli kulüp tarafından geri çevrildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Fenerbahçe'nin büyük potansiyel taşıyan genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu teklif üstüne teklif alıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen yetenekli futbolcu henüz A Takım tercihini yapmadı.

Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafı olay oldu! Milli Takım...

Türkiye ve Hollanda arasında bir tercih yapması beklenen Ferdi için yakın zamanda Kanada Futbol Federasyonu da devreye girdi.

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