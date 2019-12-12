Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hedef bu maçtan 3 puanla çıkıp zirveyle arayı kapatmak. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, Galatasaray'a '2. Vedat Muriç çalımı'nı atmak üzere...
12 Aralık 2019 Perşembe 15:12
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız.

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