Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. Vedat Muriç çalımı!

Süper Lig'de pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, hedef bu maçtan 3 puanla çıkıp zirveyle arayı kapatmak. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek ve golcü transferine veren Fenerbahçe, Galatasaray'a '2. Vedat Muriç çalımı'nı atmak üzere...

12 Aralık 2019 Perşembe 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





