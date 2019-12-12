Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isme Ozan Tufan modeli uygulanacak...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, gelecek - gidecek isimler için çalışmalarına başladı... Türkiye'den ve dünyanın 4 bir yanının yıldız oyunları kıskacına alan ikili, bir yandan da ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor... Fenerbahçe'nin Ocak transfer sezonu oldukça hareketli geçeceği bilinirken, sürpriz bir ayrılık haberi de gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

12 Aralık 2019 Perşembe 11:28 Güncelleme: 12.12.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





