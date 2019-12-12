HaberlerGaleriVe Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isme Ozan Tufan modeli uygulanacak...
Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isme Ozan Tufan modeli uygulanacak...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal, gelecek - gidecek isimler için çalışmalarına başladı... Türkiye'den ve dünyanın 4 bir yanının yıldız oyunları kıskacına alan ikili, bir yandan da ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor... Fenerbahçe'nin Ocak transfer sezonu oldukça hareketli geçeceği bilinirken, sürpriz bir ayrılık haberi de gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...
12 Aralık 2019 Perşembe 11:28
Güncelleme: 12.12.2019 11:40
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Sezon başında Max Kruse, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues gibi hücumcuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Soldado, Valbuena, Slimani, Ayew gibi isimlerle de yollarını ayırmıştı...
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Büyük rotasyon sonucunda sarı kanaryalar, hücum hattındaki zenginliğini güçlendirmiş, Vedat Muriqi gibi bir golcüyü parlatmayı başarmıştı...
Öte yandan Garry Rodrigeus ve Max Kruse ile destelenen orta sahası, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo ile de kıdem atlamış, iç sahada taraftarına zevk veren oyun ortaya konulmuştu...
Özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın benimsediği hücum futbolu, Kadıköy'de rakipleri adeta boğmuş, galibiyetler 5'er 5'er gelmişti...
Tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerden istediği verimi alabilse de, elindeki oyuncuları değerlendiremiyor...