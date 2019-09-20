Fenerbahçe forması giyen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa konuk oldu. Aracına aldığı ünlü isimlerle röportaj yapan sunucu Andy van der Meijde, Galatasaray sözleri ile sarı-lacivertli oyuncuyu güldürdü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Eylül 2019 Cuma 09:56
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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'da bir televizyon kanalında yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa katıldı.
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Program formatı gereği sunucunun aracıyla yaptığı gezintiye eşlik eden genç yıldız, bu sırada kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.
Sunucunun, "Bir baba olarak gurur duyuyorsun, benim oğlum Fenerbahçe'de oynuyor diye. Halbuki baban Galatasaraylı" sözleri üzerine kahkahalara boğulan Ferdi Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye'de futbolu yaşıyorlar, sinirleniyorlar. Anormal bir şey. Birbirleriyle iş yerlerinde alay ediyorlar takımları yenilirse. Sonra 1 hafta hasta kalıyorlar.
Fenerbahçe'den sonra hedefinin bir gün İspanya'da oynamak olduğunu söyleyen Ferdi, "Bir gün İspanya'da oynamak isterim. Bana göre en bana yakışan lig orası. Teknik vs. açıdan ama en önemlisi süre almam" dedi.