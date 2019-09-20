Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Fenerbahçe forması giyen genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa konuk oldu. Aracına aldığı ünlü isimlerle röportaj yapan sunucu Andy van der Meijde, Galatasaray sözleri ile sarı-lacivertli oyuncuyu güldürdü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Eylül 2019 Cuma 09:56
Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'da bir televizyon kanalında yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa katıldı.

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Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Program formatı gereği sunucunun aracıyla yaptığı gezintiye eşlik eden genç yıldız, bu sırada kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Sunucunun, "Bir baba olarak gurur duyuyorsun, benim oğlum Fenerbahçe'de oynuyor diye. Halbuki baban Galatasaraylı" sözleri üzerine kahkahalara boğulan Ferdi Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Türkiye'de futbolu yaşıyorlar, sinirleniyorlar. Anormal bir şey. Birbirleriyle iş yerlerinde alay ediyorlar takımları yenilirse. Sonra 1 hafta hasta kalıyorlar.


Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...

Fenerbahçe'den sonra hedefinin bir gün İspanya'da oynamak olduğunu söyleyen Ferdi, "Bir gün İspanya'da oynamak isterim. Bana göre en bana yakışan lig orası. Teknik vs. açıdan ama en önemlisi süre almam" dedi.


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