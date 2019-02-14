Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosuna alınmadı. Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri yakında takip eden Fenerbahçe ise harekete geçti.
14 Şubat 2019 Perşembe 11:54 Güncelleme: 14.02.2019 11:57
Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Mesut Özil, iyileşmesine rağmen teknik ekibin tercihi ile BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

İngiltere'de mutsuz günler geçiren Mesut Özil'in son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

JUVENTUS İLK TERCİH
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Unai Emery'nin tercihleri arasında yer almayan Mesut Özil'in takımdan gönderilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ile yeniden buluşmaya sıcak bakan Mesut Özil'in sezon sonu Juventus'tan bir hamle beklediği iddia edildi.

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