Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosuna alınmadı. Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri yakında takip eden Fenerbahçe ise harekete geçti.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:54 Güncelleme: 14.02.2019 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





