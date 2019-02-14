Fenerbahçe'yi harekete geçiren olay! Mesut Özil müjdesi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosuna alınmadı. Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri yakında takip eden Fenerbahçe ise harekete geçti.
14 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Güncelleme: 14.02.2019 11:57
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Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Mesut Özil, iyileşmesine rağmen teknik ekibin tercihi ile BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.
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Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
İngiltere'de mutsuz günler geçiren Mesut Özil'in son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
JUVENTUS İLK TERCİH İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Unai Emery'nin tercihleri arasında yer almayan Mesut Özil'in takımdan gönderilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ile yeniden buluşmaya sıcak bakan Mesut Özil'in sezon sonu Juventus'tan bir hamle beklediği iddia edildi.